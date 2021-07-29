Именологи назвали худшие имена для мальчиков
Именологи назвали пять худших имен, которыми не стоит называть мальчиков. Об этом сообщил Пятый канал.
По данным ИА Nation News, специалисты назвали такие имена, как Вадим и Анатолий. По их мнению, их обладатели имеют склонность к алкоголизму еще с подросткового возраста. При этом Вадимы могут быть предрасположены к игромании и страдать от недостатка самоконтроля.
Обладатели имя Роман, по мнению именологов, обычно рассеяны. Они могут быть невнимательными в быту и, например, забывать выключать электроприборы.
Также они выделили имя Адам. Предполагается, что Адамы непостоянны в отношениях с противоположным полом. У них могут быть проблемы с созданием семьи, так как они не будут верны одной женщине.
Также неудачным именем назвали имя Юлиан. По мнению именологов, Юлиан будет сталкиваться в жизни с большим количеством трудностей, но будет способен их преодолеть.
Ранее таролог Александра Харрис рассказала, как посчитать число, в которое лучше всего выходить замуж. По ее словам, чтобы брак был удачным, нужно сложить даты рождения обоих партнеров.