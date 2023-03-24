Общество 24 марта 2023, 12:33 Именем Дарьи Дугиной назовут улицу в Мелитополе Общественная палата России: в честь Дарьи Дугиной назовут улицу в Мелитополе РИА «Новости»

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Общественный совет после обсуждения с жителями одобрил идею назвать в честь погибшей от рук украинских спецслужб журналиста и политолога Дарьи Дугиной улицу в Мелитополе. Общественная палата России объявила об этом в своем Telegram-канале.

В Запорожской области решили переименовать около 40 улиц и вынесли на обсуждение имена героев Великой Отечественной войны, спецоперации и «Русской весны», в том числе Дарьи Дугиной. Предложения рассмотрел специально созданный общественный совет из краеведов, историков и местных жителей.

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«Решение принято! Одна из улиц Мелитополя получит имя Дарьи Дугиной. <…> Мэр города Галина Данильченко сообщила автору инициативы Александру Малькевичу радостную весть», — заявили в Общественной палате.

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Машину журналиста взорвали 21 августа на Можайском шоссе, когда она ехала с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». ФСБ назвала исполнителем преступления гражданку Украины Ирину Волк и объявила о причастности украинских спецслужб. Дарья Дугина участвовала в отправке гуманитарной помощи в Донбасс, освещала ход спецоперации на Украине. Мелитополь, по словам пресс-службы Общественной палаты, стал последним освобожденным Россией городом, который она посетила перед смертью.