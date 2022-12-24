Общество 24 декабря 2022, 11:39 Имена претендентов на полет в космос из Белоруссии назовут после Нового года Глава ЦПК им. Гагарина: претендентов на полет в космос из Белоруссии назовут в 2023 году Роскосмос / Telegram

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Имена претендентов на полет в космос из Белоруссии озвучат после Нового года, заявил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов. Пока кандидаты проходят медкомиссию, сообщил ТАСС.

Харламов уточнил, что специалисты определят кандидата на полет и его дублера. Их готовность к полету установят эксперты медкомиссии. После обследования они 28 декабря дадут соответствующие рекомендации.

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«После чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными претендентками. <…> Вероятнее всего, после Нового года узнаем двух претендентов», — заключил он.

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Ранее планы отправить космонавта из Белоруссии на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году подтвердил президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидером республики Александром Лукашенко.

«В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта», ― сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия и Белоруссия тесно сотрудничают в области освоения космоса и совместном создании спутниковых аппаратов.