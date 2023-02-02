Общество 02 февраля 2023, 05:04 Имена героев спецоперации предложили присвоить школам и домам культуры Депутат ГД Морозов предложил присвоить школам и домам культуры имена героев спецоперации РИА «Новости»

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Имена героев спецоперации можно присвоить ряду школ, библиотек и домов культуры. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов. Его слова привело Ura.ru.

«У нас очень мало школ, библиотек, домов культуры, больниц, которые носят конкретные имена. Например, школа № 31, библиотека № 6. А почему бы не назвать их именем молодого человека или не очень молодого человека, но который является примером для нас», — сказал депутат.

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Он отметил, что сам учился в школе имени «Героев Свири». Морозов пояснил, что во время Великой Отечественной войны бойцы проявили чудеса героизма, когда началось форсирование реки Свирь. Теперь стойкость духа показывают военнослужащие в зоне проведения спецоперации на Украине.

Депутат предложил называть именами героев не только школы и больницы, но и улицы. Он напомнил о планах российских властей сдать в ближайшие годы рекордное количество жилья.

Аналогичным образом он призвал поступать с переулками, микрорайонами и городами.