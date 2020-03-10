Имена должников разместили на билборде в Челябинске. Это единственный способ их найти

В Челябинске появился билборд с именами должников за услуги ЖКХ. Его разместила управляющая компания «Домоуправ» возле трассы. Таким необычным способом она попыталась отыскать неплательщиков, которые скрываются от судебных приставов.

Видео опубликовали в сообществе города в социальной сети «ВКонтакте». Его сняли из проезжающей мимо машины. На ролике видно, что реклама сделана в формате видео: на первом кадре перечислены фамилии должников, номер их дома и квартиры, а также неоплаченная сумма, а на втором — телефон, по которому им следует позвонить.

«Все проблемы решаемы, не доводите до суда», — с таким призывом управляющая компания обратилась к должникам микрорайона Академ Riverside.

Билборд разместили на пересечении улицы Молодогвардейцев и Университетской набережной. На нем указали имена тех, чьи задолженности за услуги ЖКХ превысили 40 тысяч рублей.

«Этих людей не можем найти ни мы, ни судебные приставы. Долги копятся, а людей нет. Надеемся, что хоть так сможем призвать к совести и вернуть долги», — рассказал изданию Znak.com директор УК «Домоуправ» Артем Клименко.

Однако в комментариях под роликом обвинения посыпались в адрес самой управляющей компании. Пользователи заявили, что УК не справляется со своими обязанностями. Жители района уверены, что цены не соответствуют тем услугам, которые им оказывают.

«Хотя бы нормальные лифты поставили, если деньги за них дерете!»

«Вы нашли деньги на рекламу, а на зарплату дворникам не нашли?»

«Дому год, а напольная плитка отсутствует! Это как?»

«Лучше объясните почему цена за отопление такая большая? Зима теплая, а цена все выше и выше»