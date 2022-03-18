«Имею право свалить по-тихому». Ален Делон решил добровольно уйти из жизни
Французский актер Ален Делон решил уйти из жизни с помощью эвтаназии
Французский актер Ален Делон решил уйти из жизни с помощью процедуры эвтаназии. Об этом изданию RTL сообщил его сын Энтони.
«Отец уже составил завещание вместе со своими адвокатами. Сама процедура может пройти в Швейцарии», — рассказал сын.
Ален Делон заявил, что каждый человек имеет право уходить из жизни, как ему захочется.
«Не хочу быть обузой. Не прибегая к больницам и уколам, каждый имеет право свалить по-тихому», — заявил 86-летний Делон.
Энтони признался, что он будет находиться рядом с папой до последнего вздоха.
«Я уже дал ему обещание, что буду находиться рядом», — сказал он.
Ранее Ватикан провозгласил эвтаназию «преступлением против жизни».