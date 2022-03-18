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    18 марта 2022, 15:50

    «Имею право свалить по-тихому». Ален Делон решил добровольно уйти из жизни

    Французский актер Ален Делон решил уйти из жизни с помощью эвтаназии

    Максим Зинкин

    Французский актер Ален Делон решил уйти из жизни с помощью процедуры эвтаназии. Об этом изданию RTL сообщил его сын Энтони.

    «Отец уже составил завещание вместе со своими адвокатами. Сама процедура может пройти в Швейцарии», — рассказал сын.

    Ален Делон заявил, что каждый человек имеет право уходить из жизни, как ему захочется.

    «Не хочу быть обузой. Не прибегая к больницам и уколам, каждый имеет право свалить по-тихому», — заявил 86-летний Делон.

    Энтони признался, что он будет находиться рядом с папой до последнего вздоха.

    «Я уже дал ему обещание, что буду находиться рядом», — сказал он.

    Ранее Ватикан провозгласил эвтаназию «преступлением против жизни».