«Имею право свалить по-тихому». Ален Делон решил добровольно уйти из жизни

Французский актер Ален Делон решил уйти из жизни с помощью процедуры эвтаназии. Об этом изданию RTL сообщил его сын Энтони.

«Отец уже составил завещание вместе со своими адвокатами. Сама процедура может пройти в Швейцарии», — рассказал сын.

Ален Делон заявил, что каждый человек имеет право уходить из жизни, как ему захочется.

«Не хочу быть обузой. Не прибегая к больницам и уколам, каждый имеет право свалить по-тихому», — заявил 86-летний Делон.

Энтони признался, что он будет находиться рядом с папой до последнего вздоха.

«Я уже дал ему обещание, что буду находиться рядом», — сказал он.

Ранее Ватикан провозгласил эвтаназию «преступлением против жизни».