«Имеет место незнание истории». Архангельский драмтеатр оправдал фигуры ведьм на месте «кладбища»

Директор архангельского Театра драмы Сергей Самодов отметил в беседе с «360», что в сквере возле учреждения культуры никогда не было кладбища. По его словам, исследование проводили археологи.

«Очень большой обратный фидбэк, жители очень довольны инсталляциями в сквере, фотографируются с ними. Так что возмущение фигурами ведьм носит очень частный характер. Мы проводили два года назад археологические изыскания, и археологи никаких захоронений не обнаружили. Тут на самом деле крепость была, а не кладбище, пусть даже нашли какие-то отдельные захоронения. Имеет место недопонимание и незнание истории», — отметил Сергей Самодов.

Ранее одного из граждан возмутили инсталляции, включающие в себя фигуры ведьм на том якобы месте, где некогда находился храм и были могилы священников. Мужчина пожаловался в приемную президента РФ Владимира Путина. Самодов ответил, что храм не находился на месте театра, а на его реальном месте расположена сейчас площадь. Это был Свято-Троицкий собор, и находился он не в зоне парка, а в 600 метрах от него.