Имам посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения

Имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов оценил песню «Русская женщина», с которой певица Манижа Сангин (Manizha) будет выступать на Евровидении. По его словам, участнику конкурса «стоит ориентироваться на восприятие людей», поскольку он представляет на нем свою страну.

«Учитывая то, что много нехороших отзывов поступает в отношении той композиции, которую она выбрала для конкурса, с ее стороны, наверное, было бы верно выбрать что-то другое», — сказал Мухутдинов. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также обратил внимание на происхождение певицы. Манижа Сангин из Таджикистана.

«Эта ситуация (негатив вокруг композиции — прим. ред.) может быть использована нашими недругами для внесения раздора. Мол, посмотрите, как в России ущемляют права человека, народов, не дают песни исполнять, какие нравятся», — отметил имам. Он добавил, что это тонкий вопрос и нужно как не допустить политических игр со стороны «недругов», так и достойно представить страну на конкурсе.

При этом имам подчеркнул, что, несмотря на критику, Манижа обладает артистизмом и хорошими вокальными данными.

Выбранная для Евровидения песня Манижи «Русская женщина» вызвала возмущение общественности. Такая композиция недостойна международного конкурса, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.