Телепузики привились от коронавируса. Им оказалось больше 18 лет

Авторы детского шоу «Телепузики» сообщили, что герои прошли вакцинацию от коронавируса. Пользователь стали строить конспирологические теории и обсуждать совершеннолетие Телепузиков.

О вакцинации Телепузиков сообщили 7 июля на официальной странице шоу в Twitter. Авторы поста опубликовали четыре фотографии, на которых герои держат свои сертификаты о сделанных прививках.

Судя по кадрам Тинки-Винки и Ляле ввели препарат Noo-nson, а Дипси и По — AstraTubbica. Авторы передачи решили сделать отсылки к настоящим вакцинам компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Сообщение уже собрало более пяти тысяч комментариев, 113 тысяч репостов и более 363 тысяч лайков. Пользователи стали активно обсуждать вакцинацию и возраст Телепузиков, а также шутить и делать абсурдные предположения.

«Черт, Телепузикам уже 18 лет? Ладно, ладно», — написал один из-подписчиков.

«Я ожидал увидеть кучу злобных антипрививочников, но вижу только чересчур счастливых людей из-за того, что Телепузики совершеннолетние», — поддержал другой.

«Меня это очень беспокоит. Если Тинки Винки — пациент под номером 93752 в сертификате вакцинации, созданном исключительно для Телепузиков, означает ли это, что есть еще как минимум 93751 Телепузик? Если да, то где они и что замышляют?» — задался вопросом мужчина.

Многие обратили внимание на даты рождения Телепузиков. Пользователи сделали вывод, что герои являются четверняшками, но родились они уже после выхода телешоу.