«Илону Маску не говорили, что он псих». Житель Пензы захотел стать отцом Маркетинга и назвал так сына

В Пензе родители выбрали для своего новорожденного сына необычное имя. Ребенка назвали Маркетингом. Отец мальчика Дмитрий заявил «360», что дело в его будущем успехе и патриотизме.

Мужчина считает выбранное имя «крутым» для младенца: Маркетинг в принципе должен вырасти успешным, а имя в этом поможет.

«Плюс это очень патриотично: ему всего две недели, а он уже внес в российскую экономику более 100 тысяч рублей. Всякие кроватки, коляски, пеленки…» — объяснил расходы житель Пензы.

Дмитрий напомнил, что отцом-основателем маркетинга считают Филипа Котлера, который выделил его в отдельную науку.

«Я подумал, Котлер — американец, и было бы круто, если бы отцом маркетинга был русский. Это бы подняло престиж нашей страны на международной арене и повысило бы репутацию российского маркетинга», — с иронией заметил молодой отец.

Жена и мама маленького Маркетинга, по его словам, не была против такого имени, потому что «очень любит меня, любит Маркетинг и потому что она его родила».

В ЗАГСе на желание родителей отреагировали спокойно. Глава семьи считает, что сотрудники ведомства уже привыкли к решениям взрослых насчет своих детей.

«Думаю, когда Илон Маск регистрировал своего сына, ему тоже не сказали, что он псих», — заключил Дмитрий. Свидетельство о рождении сына он с супругой уже получил.

Telegram-канал Baza написал, что родители молодого человека и его жены еще не в курсе, как зовут их внука. А сам Дмитрий считает, что в будущем Маркетинг без экзаменов поступит в любой профильный вуз и будет легко знакомиться с девушками.