Илона Маска пригласили в калужский Музей космонавтики

По данным газеты «Известия», директор музея Наталья Абакумова поддержала эту идею. Она считает, что раз Маск часто цитирует Циолковского, то ему будет интересно побывать в музее.

«Калуга — это родина космонавтики, и многие знаменитые люди были в этом музее. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу, и, конечно, Илона Маска», — рассказал Шапша.