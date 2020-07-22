Илона Маска пригласили в калужский Музей космонавтики
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша предложил основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску приехать в Россию, чтобы посетить Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского. Об этом сообщил ТАСС.
По данным газеты «Известия», директор музея Наталья Абакумова поддержала эту идею. Она считает, что раз Маск часто цитирует Циолковского, то ему будет интересно побывать в музее.
«Калуга — это родина космонавтики, и многие знаменитые люди были в этом музее. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу, и, конечно, Илона Маска», — рассказал Шапша.