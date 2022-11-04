Илон Маск задумался о введении платных личных сообщений знаменитостям в Twitter | 360°

Общество 04 ноября 2022, 03:17 Илон Маск задумался о введении платных личных сообщений знаменитостям в Twitter NYT: владелец Tesla и SpaceX Маск может ввести в Twitter платные личные сообщения РИА "Новости"

Читать 360tv в

Американский миллиардер Илон Маск, не так давно ставший владельцем Twitter, рассматривает возможность ввести функцию платных личных сообщений. Как сообщила газета New York Times, за отдельную плату можно будет написать знаменитостям.

В издании отметили, что стоимость таких сообщений еще не определили, но она может составлять несколько долларов. Источники газеты предположили, что компания, вероятнее всего, будет получать некий процент от стоимости каждого сообщения.

Реклама

С приходом Илона Маска соцсеть может серьезно измениться. К примеру, он предложил ввести отдельную плату за значок верификации рядом с именем. Сначала Маск сказал, что стоимость услуги составит 20 долларов, потом решил снизить цену до восьми долларов в месяц.

Реклама

Кроме того, предприниматель пообещал создать совет модерации контента «с широким разнообразием точек зрения» и отменить пожизненные баны.

Накануне появилась информация, некоторые мировые бренды начали отказываться от рекламы в Twitter из-за политики повышения цен нового владельца. В частности, американский автопроизводитель General Motors Co временно приостановил платную рекламную подписку.