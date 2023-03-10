10 марта 2023, 09:11
Илон Маск решил построить утопическую версию Кремниевой долины
WSJ: Илон Маск купил землю в Техасе и решил построить собственный город
Американский бизнесмен Илон Маск купил у реки Колорадо в Техасе участок земли и решил построить на нем утопический город для сотрудников. Он рассчитывает, что они смогут в нем жить и работать, рассказали источники газеты The Wall Street Journal.
Илон Маск представил свою задумку на встрече с риелторами и бывшими владельцами земли, которую недавно выкупил. Он рассчитывает построить на нескольких тысячах акров пастбищ и сельскохозяйственных угодий недалеко от Остина вдоль реки Колорадо город под проектным названием Снейлбрук (Snailbrook).
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Рядом с будущим населенным пунктом уже возвели бассейн, модульные дома, открытую спортивную площадку и спортзал, начали строить корпуса компаний Boring и SpaceX. По словам источников газеты, бизнесмен хочет создать свою версию Кремниевой долины — утопический город, где сотрудники его высокотехнологичных предприятий смогут комфортно жить и работать.
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Для того чтобы зарегистрировать город, в нем должен жить, как минимум, 201 человек. Администрация округа Бастроп пока не получала заявок на регистрацию.
В феврале Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира, несмотря на падение выручки выкупленной им компании Twitter. Его состояние оценили в 187,1 миллиарда долларов.
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