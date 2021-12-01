Илон Маск предупредил сотрудников о том, что компания SpaceX может стать банкротом

Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск отправил письмо своим сотрудникам на День благодарения, в котором сообщил, что компания в ближайшее время может стать банкротом. Причиной тому служат трудности с производством двигателей Raptor. Об этом написала «Газета.ru».

Маск обеспокоен тем, что не происходит никакого прогресса в работе над двигателями Raptor, которые используются в многоразовом ракетоносителе Starship. По его словам, если ситуация затянется, то компании SpaceX может грозить банкротство, сообщил сайт «Русская планета».

«Мы столкнемся с реальным риском банкротства в следующем году, если Starship не будет летать хотя бы раз в две недели», — сообщил Маск и добавил, что сложившуюся ситуацию можно назвать «критической».