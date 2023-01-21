21 января 2023, 07:11
Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым
Илон Маск назвал планы США поддержать Украину в захвате Крыма безжалостной эскалацией
Готовность США поддержать намерения Украины попытаться захватить Крым является недопустимой эскалацией. Об этом в Twitter написал американский миллиардер Илон Маск.
Бизнесмен предупредил, что последствия такого решения затронут абсолютно весь мир.
Реклама
«Я настроен проукраински, но столь безжалостная эскалация крайне рискованна для Украины и всего остального мира», — считает Маск.
Реклама
Там образом предприниматель отреагировал на статью издания The New York Times, в которой сообщается, что США выделят Украине дополнительные вооружения для нанесения ударов по Крыму.
Крым вошел в состав России в 2014 в ходе народного голосования, проведенного на фоне антиконституционного государственного переворота на Украине. Жители полуострова абсолютным большинством голосов решили вернуться в состав России.
Американский обозреватель Род Дрейер сообщал, что в случае наступления Украины на Крым для всего Запада могут наступить любые непредсказуемые последствия.
Крым
ВСУ
Илон Маск
Реклама
Реклама