Общество 21 января 2023, 07:11 Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым Илон Маск назвал планы США поддержать Украину в захвате Крыма безжалостной эскалацией РИА «Новости»

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Готовность США поддержать намерения Украины попытаться захватить Крым является недопустимой эскалацией. Об этом в Twitter написал американский миллиардер Илон Маск.

Бизнесмен предупредил, что последствия такого решения затронут абсолютно весь мир.

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«Я настроен проукраински, но столь безжалостная эскалация крайне рискованна для Украины и всего остального мира», — считает Маск.

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Там образом предприниматель отреагировал на статью издания The New York Times, в которой сообщается, что США выделят Украине дополнительные вооружения для нанесения ударов по Крыму.

Крым вошел в состав России в 2014 в ходе народного голосования, проведенного на фоне антиконституционного государственного переворота на Украине. Жители полуострова абсолютным большинством голосов решили вернуться в состав России.

Американский обозреватель Род Дрейер сообщал, что в случае наступления Украины на Крым для всего Запада могут наступить любые непредсказуемые последствия.