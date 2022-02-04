Илон Маск посчитал нападение динозавров на Starlink негарантийным случаем

При прочтении инструкции к терминалу беспроводного интернета Starliink от компании SpaceX пользователь Reddit заметил интересный нюанс. В нем есть пункт о негарантийном случае ремонта оборудования в случае нападения динозавра.

Starlink — это спутниковая система связи, которую разработали в компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Ее особенность заключается в том, что она обеспечивает доступ в Сеть пользователям во всем мире.

Starlink развернула на земной орбите уже множество небольших спутников весом до 500 килограммов. Всего ученые под руководством Маска вывели уже 1738 таких аппаратов на орбиту Земли.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказывался о возможном негативном влиянии компании Starlink и ее спутников на Россию.

Российский управленец космической отрасли посчитал, что компания финансируется США, а ее деятельность может сильно навредить россиянам.