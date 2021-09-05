Илон Маск показал SpaceX внуку Сергея Королева

Глава SpaceX Илон Маск провел экскурсию по американскому заводу своей компании. Он показал предприятие Андрею Королеву — внуку создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева.

«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX», — написал Королев в Facebook.

Он добавил, что во время экскурсии ему удалось собственными глазами увидеть сборку двигателей, ракет и корабля CrewDragon. Королев призвал главу компании продолжать двигать мир вперед.

К своему посту Королев добавил фотографии, сделанные на экскурсии. На первом снимке его запечатлели вместе с Маском и сыном Павлом Королевым. На другом кадре Королев находится перед зданием завода.

Источник фото: facebook.com/andrey.korolev.moscow

Илон Маск лично пригласил Андрея Королева в США. Американский бизнесмен неоднократно говорил, что восхищается советским ученым. Он назвал в честь Королева один из чалов SpaceX, а также повесил его портрет.

Сергей Королев умер в январе 1966 года. Ему было 59 лет. Королев был одним из главных создателей советской ракетно-космической техники.