Илон Маск ответил по-русски авторам билборда из Краснодара
Ранее возле офиса SpaceX в Калифорнии разместили билборды с надписями Kak tebe takoe, Elon Musk? А также с рекламой бизнес-форума «Дело за малым», который пройдет в октябре в Краснодаре.
На одном из билбордов написали название сайта welcomeelon.com, который является персональным приглашением для Илона Маска на форум.
На сайте выложен ролик, в котором участники под музыку из «Крылатых качелей» выражают свое восхищением американским изобретателем.
Организатором бизнес-форума выступает администрация Краснодарского края.
Илон Маск снова заговорил по‐русски в TwitterПодробнее
Время от времени Маск отвечает пользователям Twitter по-русски, при этом использует идиомы.
В апреле пользователь задал Маску вопрос, не осваивает ли он космос для того, чтобы привезти на землю инопланетян.
«Где инопланетяне?» — спросил бизнесмен.
На реплику о том, что они сломали марсоход Opportunity, Маск ответил: «Вот где собака зарыта».