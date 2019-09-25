Илон Маск ответил по-русски авторам билборда из Краснодара

Глава компании SpaceX Илон Маск отреагировал на появление билборда и видеоролика с приглашением его на краснодарский бизнес-форум. «Язык хорошо подвешен», — написал Маск по-русски в Twitter.

Ранее возле офиса SpaceX в Калифорнии разместили билборды с надписями Kak tebe takoe, Elon Musk? А также с рекламой бизнес-форума «Дело за малым», который пройдет в октябре в Краснодаре.

На одном из билбордов написали название сайта welcomeelon.com, который является персональным приглашением для Илона Маска на форум.

На сайте выложен ролик, в котором участники под музыку из «Крылатых качелей» выражают свое восхищением американским изобретателем.

Организатором бизнес-форума выступает администрация Краснодарского края.

Илон Маск снова заговорил по‐русски в Twitter Подробнее

Время от времени Маск отвечает пользователям Twitter по-русски, при этом использует идиомы.

В апреле пользователь задал Маску вопрос, не осваивает ли он космос для того, чтобы привезти на землю инопланетян.

«Где инопланетяне?» — спросил бизнесмен.

На реплику о том, что они сломали марсоход Opportunity, Маск ответил: «Вот где собака зарыта».