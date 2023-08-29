Общество 29 августа 2023, 18:50 Иллюзионист Сергей Сафронов посетил зону СВО в составе агитбригады

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Артисты регулярно приезжают в зону СВО, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих. О своем визите в составе агитбринады рассказал «Абзацу» иллюзионист Сергей Сафронов.

Он побывал на полигоне, авиационной базе и в госпитале. С другими артистами Сергей Сафронов выступил перед бойцами. Он подчеркнул, что даже небольшой полуторачасовой концерт способен подбодрить военнослужащих, отвлечь их и подарить улыбку. Именно в такое непростое время это особенно важно.

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«Слышим очень много слов благодарности, что вот на эти там час-полтора нашего вот такого импровизированного концерта они забывают об обыденности и погружаются в мир действительно праздника и слышат знакомые и любимые песни», — рассказал иллюзионист.

Он добавил, что задача настоящего артиста состоит именно в этом, в том, чтобы уметь выступить и подарить маленький праздник даже под звуки пулеметных очередей.

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