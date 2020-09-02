Иллюзионист Дэвид Блейн поднимется на высоту 7 км на воздушных шарах
На кадрах видно, что Блейн еще не набрал предельную высоту. Он висит на связке шаров при помощи конструкции из ремней и держится одной рукой.
Иллюзионист очень долго готовился к этому трюку: он натренировал свой организм находиться долго в холоде и дышать разреженным воздухом. Он прыгнул около 500 раз с парашютом и получил соответствующую лицензию на управление воздушным шаром.
Парашют на случай ЧП находится сейчас в одном из шаров. Фокусник наденет его на высоте около трех километров. Блейн постоянно разговаривает с членами своей команды. Его сопровождает вертолет. На момент написания заметки он поднялся на высоту 10 тысяч футов (чуть больше трех тысяч метров). Блейн с шумом втягивает ртом воздух. Комментатор заявил, что он использует специальную технику дыхания. Блейн надел на палец тонометр, чтобы следить за своим давлением.