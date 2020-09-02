Иллюзионист Дэвид Блейн поднимется на высоту 7 км на воздушных шарах

Американский иллюзионист Дэвид Блейн решил показать публике безумный трюк. Он задумал пролететь над Гудзоном на высоте более семи километров на воздушных шариках, наполненных гелием. На YouTube проходит прямая трансляция опасного полета.

На кадрах видно, что Блейн еще не набрал предельную высоту. Он висит на связке шаров при помощи конструкции из ремней и держится одной рукой.

Иллюзионист очень долго готовился к этому трюку: он натренировал свой организм находиться долго в холоде и дышать разреженным воздухом. Он прыгнул около 500 раз с парашютом и получил соответствующую лицензию на управление воздушным шаром.

Источник фото: YouTube

Парашют на случай ЧП находится сейчас в одном из шаров. Фокусник наденет его на высоте около трех километров. Блейн постоянно разговаривает с членами своей команды. Его сопровождает вертолет. На момент написания заметки он поднялся на высоту 10 тысяч футов (чуть больше трех тысяч метров). Блейн с шумом втягивает ртом воздух. Комментатор заявил, что он использует специальную технику дыхания. Блейн надел на палец тонометр, чтобы следить за своим давлением.