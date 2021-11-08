Илюмжинов рассказал об «эскадрильях НЛО» над Элистой

Неопознанные летающие объекты для жителей Элисты раньше были вполне привычным явлением. На появление в небе необычных явлений жители не обращали никакого внимания. Об этом в своей статье для журнала «Русский пионер» написал бывший глава республики и экс-президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.

Он подчеркнул, что не готов объяснять эти явления только сверхъестественными причинами. Но, по его словам, сам менталитет жителей Калмыкии весьма склонен к мистицизму.

«В то время, когда я руководил республикой, НЛО над Элистой чуть не эскадрильями летали, мы уж к ним так привыкли, что и внимание обращать перестали», — написал Илюмжинов.

Он отметил, что с необычными явлениями сталкивались многие жители Калмыкии. Особенно когда речь шла о предвидении. Сам бывший глава региона тоже не стал исключением. Илюмжинов рассказал, что в преддверии дефолта 1998 года он находился в командировке. Но чувствовал, что впереди у страны серьезные проблемы с экономикой. Он поручил правительству республики досрочно выплатить все пособия и пенсии. Спустя неделю курс рубля обрушился.

«Мое удачное предчувствие, скорее всего, объясняется тем, что, как руководитель региона, я получал большие объемы информации, а как бизнесмен, мог делать верные выводы из нее. Загруженный текущей работой, я, вероятно, упустил из виду какие-то тревожные звоночки. Но вот подсознание не дремало», — подчеркнул Илюмжинов.

Он отметил, что прекрасно понимает тех людей, которые смеются над ним после заявлений о похищении инопланетянами или дружбе с Вангой. Бывший глава Калмыкии пояснил, что для него человечество — это частица беспредельного космоса, в котором нет ничего невозможного.

Кирсан Илюмжинов занимал пост руководителя Калмыкии с 1993 по 2010 год. На протяжении 23 лет был президентом Международной шахматной федерации. Покинул свой пост он только в 2018 году, когда попал под санкции США. В своих заявлениях политик неоднократно рассказывал о своих контактах с инопланетными цивилизациями. По его словам, вступать с землянами в контакт они отказывались, так как человечество еще не достигло нужного уровня развития.