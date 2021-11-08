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    08 ноября 2021, 19:21

    Илюмжинов рассказал об «эскадрильях НЛО» над Элистой

    Бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов рассказал о привычных НЛО над Элистой

    Анатолий Минкин

    Неопознанные летающие объекты для жителей Элисты раньше были вполне привычным явлением. На появление в небе необычных явлений жители не обращали никакого внимания. Об этом в своей статье для журнала «Русский пионер» написал бывший глава республики и экс-президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.

    Илюмжинов рассказал об «эскадрильях НЛО» над Элистой

    Он подчеркнул, что не готов объяснять эти явления только сверхъестественными причинами. Но, по его словам, сам менталитет жителей Калмыкии весьма склонен к мистицизму.

    «В то время, когда я руководил республикой, НЛО над Элистой чуть не эскадрильями летали, мы уж к ним так привыкли, что и внимание обращать перестали», — написал Илюмжинов.

    Он отметил, что с необычными явлениями сталкивались многие жители Калмыкии. Особенно когда речь шла о предвидении. Сам бывший глава региона тоже не стал исключением. Илюмжинов рассказал, что в преддверии дефолта 1998 года он находился в командировке. Но чувствовал, что впереди у страны серьезные проблемы с экономикой. Он поручил правительству республики досрочно выплатить все пособия и пенсии. Спустя неделю курс рубля обрушился.

    «Мое удачное предчувствие, скорее всего, объясняется тем, что, как руководитель региона, я получал большие объемы информации, а как бизнесмен, мог делать верные выводы из нее. Загруженный текущей работой, я, вероятно, упустил из виду какие-то тревожные звоночки. Но вот подсознание не дремало», — подчеркнул Илюмжинов.

    Он отметил, что прекрасно понимает тех людей, которые смеются над ним после заявлений о похищении инопланетянами или дружбе с Вангой. Бывший глава Калмыкии пояснил, что для него человечество — это частица беспредельного космоса, в котором нет ничего невозможного.

    Кирсан Илюмжинов занимал пост руководителя Калмыкии с 1993 по 2010 год. На протяжении 23 лет был президентом Международной шахматной федерации. Покинул свой пост он только в 2018 году, когда попал под санкции США. В своих заявлениях политик неоднократно рассказывал о своих контактах с инопланетными цивилизациями. По его словам, вступать с землянами в контакт они отказывались, так как человечество еще не достигло нужного уровня развития.