16 марта 2023, 12:40
Илью Красильщика заочно арестовали за фейки о российских военных
Басманный суд заочно арестовал Илью Красильщика по делу о фейках о ВС России
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего издателя «Медузы»*, российского медиаменеджера Илью Красильщика по статье о распространении недостоверной информации об использовании Вооруженных сил России. Об сообщил ТАСС со ссылкой на источник в суде.
«Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Илье Красильщику, удовлетворив ходатайство следствия», — сообщили в суде.
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Источник уточнил, что мера пресечения составит два месяца с момента экстрадиции или задержания фигуранта.
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В период с 2014 по 2019 год Красильщик работал издателем «Медузы»*, после чего перешел в «Яндекс», заняв пост менеджера международных проектов. Также в холдинге он руководил сервисом «Яндекс.Лавка», объявив об уходе из компании в апреле 2022 года.
* СМИ признано нежелательной организацией в России, внесено в реестр иностранных агентов.
Суд
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