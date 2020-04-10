Илья Бер прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

По словам экс-главреда «Кто хочет стать миллионером?», возвращение Друзя ударит по репутации программы. Он напомнил о скандале, когда магистр пытался его подкупить.

«Остаюсь противником этого, хотя все было известно еще осенью прошлого года, что его вернут в юбилейный сезон и когда его [магистра] поставили в зал. С тех пор ничего не поменялось. И в плане моего отношения к Друзю тоже. Неспокойно отношусь к этому даже спустя время. Я по-прежнему возмущен!», — заявил Бер.