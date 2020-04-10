Илья Бер прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь, магистр «Что? Где? Когда?» вернется в телепередачу в качестве участника. Он сыграет против зрителей 12 апреля в команде Виктора Сиднева. Илья Бер в беседе с сайтом Daily Storm возмутился таком камбеку.
По словам экс-главреда «Кто хочет стать миллионером?», возвращение Друзя ударит по репутации программы. Он напомнил о скандале, когда магистр пытался его подкупить.
«Остаюсь противником этого, хотя все было известно еще осенью прошлого года, что его вернут в юбилейный сезон и когда его [магистра] поставили в зал. С тех пор ничего не поменялось. И в плане моего отношения к Друзю тоже. Неспокойно отношусь к этому даже спустя время. Я по-прежнему возмущен!», — заявил Бер.