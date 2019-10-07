Илья Авербух объяснил, почему не пошел в политику
Титулованный российский фигурист Илья Авербух разъяснил РИА ФАН, почему не последовал примеру бывших больших спортсменов и не ушел в политику.
Авербух признался, что ему неоднократно поступали предложения попробовать себя в политической жизни. Свой отказ он объяснил тем, что каждый должен заниматься своим делом, а себя он большим политиком не чувствует, поскольку эта сфера требует большой работы с документами.
«У спортсменов есть важное качество, как мне кажется — закалка, амбиции. Но мне пока что интересно заниматься тем, чем я занимаюсь», — пояснил Авербух.