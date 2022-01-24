«Или мы, или они». В Бурятии депутат выступил за ликвидацию домашних собак на свободном выгуле

В Бурятии призвали ликвидировать домашних собак, которые свободно гуляют на улице. Хозяев, выгуливающих питомцев без поводка и намордника, хотят изолировать от общества.

Идею высказал в Facebook депутат регионального парламента Михаил Гергенов, напомнив о необходимости штрафов для владельцев собак.

«Дикие люди и дикие собаки. Первые воспитывают вторых. Вторые затем нападают на мирных людей. Надо штрафовать, а может, и изолировать от общества первых и убивать вторых. <...> Других способов выжить и быть в безопасности для мирных людей нет», — написал парламентарий.

Гергенов заметил, что животных «штрафовать сложно», а в их изоляции и перевоспитании нет смысла.

«Мое мнение: штрафы надо поднимать до 100 тысяч рублей на дикарей, собак на вольном выгуле всех ловить и ликвидировать. Или мы, или они», — подчеркнул депутат.

В СК РФ указали на необходимость доработать существующие законы для защиты россиян от нападений бродячих собак. Изменения внесут на фоне происшествия в Забайкалье, где нашли тело семилетней девочки со следами укусов.