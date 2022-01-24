«Или мы, или они». В Бурятии депутат выступил за ликвидацию домашних собак на свободном выгуле
Бурятский депутат Михаил Гергенов предложил убивать домашних собак на свободном выгуле
В Бурятии призвали ликвидировать домашних собак, которые свободно гуляют на улице. Хозяев, выгуливающих питомцев без поводка и намордника, хотят изолировать от общества.
Идею высказал в Facebook депутат регионального парламента Михаил Гергенов, напомнив о необходимости штрафов для владельцев собак.
«Дикие люди и дикие собаки. Первые воспитывают вторых. Вторые затем нападают на мирных людей. Надо штрафовать, а может, и изолировать от общества первых и убивать вторых. <...> Других способов выжить и быть в безопасности для мирных людей нет», — написал парламентарий.
Гергенов заметил, что животных «штрафовать сложно», а в их изоляции и перевоспитании нет смысла.
«Мое мнение: штрафы надо поднимать до 100 тысяч рублей на дикарей, собак на вольном выгуле всех ловить и ликвидировать. Или мы, или они», — подчеркнул депутат.
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