Иконы покровителей военных доставили в храм Вооруженных сил России

В частности, в храм привезли иконы пророка Илии — покровителя Воздушно-космических войск и ВДВ, апостола Андрея Первозванного, чтимого моряками, и святого князя Александра Невского — покровителя Сухопутных войск.

Кроме того, в Кубинку доставили иконы покровительницы РВСН святой Варвары Великомученицы и образ преподобного Иосифа Волоцкого, который считается покровителем войск материально-технического обеспечения.

Перед отправкой перед иконами провели литургию в московском храме преподобного Сергия Радонежского. В Кубинке их разместят в приделах, посвященных соответствующим видам и родам войск.

Храм Вооруженных сил России откроется для прихожан 22 июня. Накануне его показали послам шести стран, которые оценили убранство и масштаб постройки.