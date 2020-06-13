Иконы покровителей военных доставили в храм Вооруженных сил России
В главный храм Вооруженных сил России привезли иконы покровителей различных видов войск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
В частности, в храм привезли иконы пророка Илии — покровителя Воздушно-космических войск и ВДВ, апостола Андрея Первозванного, чтимого моряками, и святого князя Александра Невского — покровителя Сухопутных войск.
Кроме того, в Кубинку доставили иконы покровительницы РВСН святой Варвары Великомученицы и образ преподобного Иосифа Волоцкого, который считается покровителем войск материально-технического обеспечения.
Перед отправкой перед иконами провели литургию в московском храме преподобного Сергия Радонежского. В Кубинке их разместят в приделах, посвященных соответствующим видам и родам войск.
Храм Вооруженных сил России откроется для прихожан 22 июня. Накануне его показали послам шести стран, которые оценили убранство и масштаб постройки.