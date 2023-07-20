Общество 20 июля 2023, 19:03 Икону «Троица» Андрея Рублева доставили в Центр Грабаря

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Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря получил икону «Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя центра.

По словам источника, ящик с иконой открыли не сразу, поскольку такие регламенты прописаны во всех музейных инструкциях.

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Эксперты проведут тщательный осмотр состояния святыни, а затем соберут реставрационный совет, чтобы определить дальнейшие мероприятия по сохранению памятника.