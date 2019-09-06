Иконописец ответил на обвинения в расстреле соседского пса из арбалета

Реставратор икон Игорь Дрождин, который поссорился с соседями из-за едва не погибшей собаки, заявил, что не стрелял в животное и что никакого арбалета у него нет и в помине. Об этом иконописец рассказал телеканалу «360».

Недавно у Дрождина произошел конфликт с соседями. Художника обвинили в расстреле из арбалета одной из соседских собак, которая, по словам Дрождина, задрала его кур. Мужчина рассказал, что в тот злополучный день его сын случайно увидел, как в огород пробралась чужая собака и стала пожирать птиц. Тогда художник выскочил из дома и стал прогонять животное.

«Я подбежал, отогнал ее палкой, и собака убежала. Целая и сытая. Она могла вообще всех курей в округе перемочить. Тут полно хозяйств. Ко мне милиция приходила. Никаких арбалетов у меня нет», — заявил иконописец.

Дрождин пожаловался, что у него погибли шесть птиц, в том числе боевой петух. Куры нужны ему в профессиональных целях: реставратор использует яйца, чтобы изготавливать специальную краску для икон.

Соседи обвинили реставратора икон в расстреле пса из арбалета Подробнее

Художник добавил, что на его кур вообще постоянно кто-то нападает (за все время погибло 20 птиц). Он не исключил, что в несчастную собаку могли стрелять другие дачники. Однако соседи Игоря Дрождина считают иначе.

Хозяева двухлетней Дины уверены, что охоту на животное устроил их сосед-иконописец, либо его сын. Собаку ранило дважды, одна стрела вонзились в заднюю лапу, а другая — в грудь, пройдя между легкими и чудом не задев сердце.

«В момент нападения мы услышали дикий визг собаки. У меня ребенок выбежал и рядом с ним, когда он находился рядом с собакой уже вторая стрела вонзилась в пса. Эта стрела спокойно могла попасть в моего ребенка», — рассказала «360» Мария Яценко.

10-летний сын Марии, Лев, видел все своими глазами и до сих пор находится в шоке. По его словам, собаку кто-то пытался добить через дырку в заборе.

Художник-иконописец хотел уладить дело миром, но хозяева Дины решили иначе. Они сохранили стрелы как вещественное доказательство и теперь через юристов готовят обращение в суд. Вражда между соседями уже стала открытой, а на одном из участков появилась видеокамера.