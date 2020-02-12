Икона с Путиным появилась в аэропорту Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пользователи Сети обнаружили икону Путина ценой 80 тысяч рублей. Об этом рассказали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. По словам представителя Кремля, глава государства такое не одобряет.

«Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. Вряд ли можно назвать это иконой, подобные изображения были бы неуместны», — отметил Песков.

Следует отметить, что икона, которая так понравилась пользователям, собственно иконой в ее церковном смысле не является. На изображении отсутствует нимб, сам российский президент изображен не красками, а просто в рамку вклеена его фотография. Не так выписан текст, не тот орнамент по периметру изображения. По всем формальным признакам это не икона, а просто фото в вычурной рамке. Но то, что продавец креативно подошел к выкладке товара и портрет российского президента расположил рядом с иконой Николая Чудотворца, заставило посетителей Пулково решить, что перед ними лик канонизированного святого.

«Вот такие иконы продаются в аэропорту Пулково. А что, уже разрешили живых канонизировать?» — задался вопросом автор фотографии.

Теперь можно ему смело ответить: на выложенном им фото только один канонизированный. Второй — обычный президент страны.