С заботой о жителях: Ikon Development обеспечил максимальные меры профилактики коронавируса для своих жителей

Работать, отдыхать, тренироваться и учиться — теперь все это приходится делать дома. Поэтому важно, чтобы находиться в квартире было не только комфортно, но и безопасно. Компания Ikon Development внедрила несколько новых способов профилактики для жильцов ЖК «Новый Зеленоград».

Источник фото: Ikon Development

Ikon Development заботится о жителях. В жилом комплексе «Новый Зеленоград», выходя из дома, можно не бояться дотронуться до входной двери или кнопки лифта в подъезде. Во-первых, места общего пользования регулярно обрабатывают, а во-вторых — двери в подъездах оборудовали смарт-домофонами. Открыть их можно бесконтактно, с помощью любого гаджета. Возле каждого подъезда висят одноразовые перчатки.

В 7 утра начинается обработка всех секций, проводится она ежедневно. Мы обрабатываем все входные группы, места общего пользования, а также все пожарные выходы и запасные. Наталья Федорова генеральный директор УК «Айкон-эксплуатация»

Источник фото: Ikon Development

Еще одна мера профилактики — зубочистка! Ей можно нажать кнопку вызова лифта, а затем просто выбросить. Такие дополнительные меры безопасности Ikon Development организовал на каждом этаже во всех жилых домах.

Дезинфекция каждый день строго по расписанию: подъезды и места общего пользования убирают трижды в день. Особенно тщательно обеззараживают места, к которым люди прикасаются чаще всего: дверные ручки, кнопки, дверцы почтовых ящиков, поручни и перила лестниц. Все средства — хлорсодержащие, абсолютно безопасны не только для людей, но и животных. Кстати для них есть особая зона — можно гулять с собакой, не заходя на детские площадки.

Источник фото: Ikon Development

Все площадки у нас закрыты, жители уже знают, что гулять нельзя, очень дисциплинированные. Мы, конечно, благодарны жителям, что они нас понимают, поддерживают и правила самоизоляции соблюдают. Наталья Федорова гендиректор УК «Айкон-эксплуатация»

Источник фото: Ikon Development

Детские площадки, хоть и закрыты, но их тоже дезинфицируют: сначала моют водой, а затем обрабатывают хлорсодержащим раствором.