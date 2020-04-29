С заботой о жителях: Ikon Development обеспечил максимальные меры профилактики коронавируса для своих жителей
Ikon Development заботится о жителях. В жилом комплексе «Новый Зеленоград», выходя из дома, можно не бояться дотронуться до входной двери или кнопки лифта в подъезде. Во-первых, места общего пользования регулярно обрабатывают, а во-вторых — двери в подъездах оборудовали смарт-домофонами. Открыть их можно бесконтактно, с помощью любого гаджета. Возле каждого подъезда висят одноразовые перчатки.
В 7 утра начинается обработка всех секций, проводится она ежедневно. Мы обрабатываем все входные группы, места общего пользования, а также все пожарные выходы и запасные.Наталья Федоровагенеральный директор УК «Айкон-эксплуатация»
Еще одна мера профилактики — зубочистка! Ей можно нажать кнопку вызова лифта, а затем просто выбросить. Такие дополнительные меры безопасности Ikon Development организовал на каждом этаже во всех жилых домах.
Дезинфекция каждый день строго по расписанию: подъезды и места общего пользования убирают трижды в день. Особенно тщательно обеззараживают места, к которым люди прикасаются чаще всего: дверные ручки, кнопки, дверцы почтовых ящиков, поручни и перила лестниц. Все средства — хлорсодержащие, абсолютно безопасны не только для людей, но и животных. Кстати для них есть особая зона — можно гулять с собакой, не заходя на детские площадки.
Все площадки у нас закрыты, жители уже знают, что гулять нельзя, очень дисциплинированные. Мы, конечно, благодарны жителям, что они нас понимают, поддерживают и правила самоизоляции соблюдают.Наталья Федоровагендиректор УК «Айкон-эксплуатация»
Детские площадки, хоть и закрыты, но их тоже дезинфицируют: сначала моют водой, а затем обрабатывают хлорсодержащим раствором.
Крайне важно сейчас оставаться дома, соблюдать те меры, о которых сказал президент. Мы со своей стороны будем продолжать соблюдать все меры профилактики. И, конечно, очень хотелось бы после праздников увидеть наших жителей во дворах довольными, счастливыми и здоровыми.Антон Детушевгенеральный директор Ikon Development