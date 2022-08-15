IKEA завершила финальную онлайн-распродажу в России

Прощальная онлайн-распродажа уходящей из России шведской компании IKEA завершилась спустя полтора месяца. В 20:00 15 августа на сайте ретейлера появилось объявление, что продажа товаров прекратилась.

Все магазины IKEA продолжат работать только для выдачи заказов, а также для возврата и обмена товаров.

«Мы завершили онлайн-продажу товаров IKEA для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», — сказано в публикации.

Источник фото: Ikea.com/ru

Срок доставки оформленных заказов продлили на август и сентябрь. Вернуть товары можно в течение двух недель после покупки. Срок гарантии составит два месяца.

Онлайн-распродажу IKEA начала еще 5 июля, но из-за большого наплыва покупателей сайт не выдержал. В результате компания ввела электронную очередь, в которой клиенты могли провести от пяти минут до нескольких часов. После заказа клиентам предлагали выбрать временной интервал для доставки.