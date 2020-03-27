    27 марта 2020, 14:30

    IKEA закроет магазины в Москве и Подмосковье на выходную неделю. Покупать свечки и бокалы можно будет онлайн

    Эля Данилюк

    Если у вас были планы погулять по комнаткам IКЕА во время выходной недели — забудьте об этом. Крупный ретейлер объявил о приостановке деятельности.
    IKEA закроет магазины в Москве и Подмосковье на выходную неделю. Покупать свечки и бокалы можно будет онлайн

    Магазины будут закрыты с 28 марта по 5 апреля. Вынужденная мера коснется филиалов в Москве и Московской области.

    Но не печальтесь — заняться шопингом в популярном шведском магазине мебели можно будет онлайн. Компания полностью переходит на продажу товаров дистанционно.

    Выходная неделя в России с 30 марта по 5 апреля была объявлена президентом Владимиром Путиным во время обращения к россиянам из-за угрозы распространения коронавируса.

    Все бары, рестораны и другие торговые точки столичного региона также будут закрыты. Исключение сделают для заведений с доставкой готовых блюд и тех, кто будет обслуживать посетителей на вынос, а также для столовых, обслуживающих сотрудников работающих офисных центров и предприятий, медицинские, транспортные, банковские, страховые, коммунальные и социальные организации.

    Прекратится работа библиотек, кинотеатров, детских развлекательных центров и игровых комнат, катков, аттракционов, аквапарков, боулингов и бильярдных.