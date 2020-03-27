IKEA закроет магазины в Москве и Подмосковье на выходную неделю. Покупать свечки и бокалы можно будет онлайн

Магазины будут закрыты с 28 марта по 5 апреля. Вынужденная мера коснется филиалов в Москве и Московской области.

Но не печальтесь — заняться шопингом в популярном шведском магазине мебели можно будет онлайн. Компания полностью переходит на продажу товаров дистанционно.

Выходная неделя в России с 30 марта по 5 апреля была объявлена президентом Владимиром Путиным во время обращения к россиянам из-за угрозы распространения коронавируса.

Все бары, рестораны и другие торговые точки столичного региона также будут закрыты. Исключение сделают для заведений с доставкой готовых блюд и тех, кто будет обслуживать посетителей на вынос, а также для столовых, обслуживающих сотрудников работающих офисных центров и предприятий, медицинские, транспортные, банковские, страховые, коммунальные и социальные организации.

Прекратится работа библиотек, кинотеатров, детских развлекательных центров и игровых комнат, катков, аттракционов, аквапарков, боулингов и бильярдных.