IKEA захотела в будущем вернуться на российский рынок

Владелец сети магазинов IKEA выразил надежду, что в будущем ему снова удастся открыть бизнес в России. Но пока условий для возвращения нет, написало агентство Reuters со ссылкой на заявление нидерландского холдинга Ingka Group.

«Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь в будущем сможем вернуть IKEA для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет необходимых условий», — отметил холдинг.

Он назвал трудным решение о продаже заводов и сокращении сотрудников магазинов.

Компания владеет не только сетью IKEA, но и торговыми центрами «Мега». Как подчеркнули в статье, заявление о возможном возвращении прозвучало после выступления замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова. Он допустил, что Ingka Group «оставляет себе возможность вернуться», так как холдинг не стал закрывать ТЦ.

В середине июня IKEA объявила о продаже всех своих фабрик в России и сокращении бизнеса в стране. При этом полностью компания пока не уходит, так как поставила розничный бизнес на паузу. IKEA решила распродать свои товары сначала среди сотрудников, а затем и среди всех остальных.