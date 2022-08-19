IКЕА выкупила всю заказанную у «Шуйских ситцев» продукцию после ухода из России

Компания IКЕА выкупила всю заказанную продукцию у хлопчатобумажного комбината «Шуйские ситцы». Она забрала товар уже после завершения работы в России. Об этом сообщила гендиректор предприятия Анна Богаделина.

Комбинат сотрудничал с европейской компанией в течение 17 лет. IКЕА покупала у «Шуйских ситцев» постельное белье, шторы и покрывала. Как пояснила Богаделина, комбинат является предприятием полного цикла производства. После ухода IКЕА с рынка появился определенный объем «незавершенки», но компания решила все выкупить.

«Мы обозначили сроки, когда наша незавершенная продукция станет готовой, в каком объеме. Мы согласовали это отдельным соглашением, и компания у нас это все в полном объеме выкупила», — рассказала гендиректор РИА «Новости».

Она назвала такое завершение сотрудничества очень достойным. По словам Богаделиной, комбинат будет применять тот опыт, который приобрел во время работы с европейской компанией.

Хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы» функционирует с 1820 года. Предприятие выпускает десятки видов тканей, постельное белье и домашний текстиль.