IKEA возобновила распродажу товаров в России онлайн

Шведская компания IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в России. Продажа продолжается, «пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», указано на официальном сайте сети.

Чтобы совершить покупки, придется повисеть на странице ожидания.

«Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди», — процитировали «Известия» сообщение, которое появляется при попытке перехода на сайт.

Покупателей предупредили: когда подойдет их очередь, у них будет достаточно времени, чтобы подобрать и заказать товары, но при «отсутствии активности» пользователя система вернет его обратно в «лист ожидания».

Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны — товары нужно добавлять непосредственно в корзину.

Финальная распродажа IKEA, сворачивающей бизнес в России, началась в ночь на 5 июля. Российский сайт компании сразу же «лег» и с тех пор полноценно не работал — сделать заказы удавалось лишь редким счастливчикам. Несколько раз компания предупреждала о невозможности совершать покупки в выходные. Прошедшие выходные исключением не стали.