IKEA вновь откроет 4 магазина в регионах России

IKEA возобновит работу четырех своих магазинов в регионах России с 8 июня. Речь идет о Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Уфе.

Об этом сказано в сообщении на официальном сайте сети.

Для соблюдения социальной дистанции количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазине, будет ограничено IKEA.

Компания напоминает, что посетители смогут попасть в открывшиеся магазины только в средствах защиты. В Самаре и Ростове-на-Дону им нужно будет надеть маски, а в Уфе и Нижнем Новгороде — маски с перчатками. При этом ряд услуг в магазинах можно будет получить только по предварительной записи — сделать это можно будет через сайт. При этом ресторан, бистро, детские комнаты и игровые зоны останутся закрытыми.

Чтобы посетители могли узнать, сколько человек находится в магазине в данный момент, IKEA создала специальный светофор. Красный, желтый и зеленый цвета обозначают высокий, средний или низкий уровень загруженности соответственно. Он находится на официальном сайте компании. Если количество посетителей будет приближаться к максимальному уровню, в магазин могут прекратить пускать новых покупателей, пока его не покинут предыдущие.

3 июня заработали четыре магазина IKEA в Москве: ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Ходынское Поле, Дизайн-студия ИКЕА Афимолл и Дизайн-студия ИКЕА Ботанический Сад.