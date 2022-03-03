IKEA в Теплом стане закрыла вход в магазин из-за наплыва покупателей

Магазин ИКЕА в Теплом стане перестал пускать покупателей из-за большого наплыва людей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

«Мы вынуждены закрыть двери, так как не успеем до закрытия в 23:00 обслужить тех, кто уже внутри, кассы переполнены», — пояснил охранник магазина.

По словам корреспондента, толпа людей пытается прорваться внутрь магазина с улицы. Всем собравшимся у входа охранники ИКЕА объясняют, что магазин больше не работает. При этом случаются стычки, которые пытаются решить мирным путем.

Тем, кому удалось попасть в магазин до закрытия, приходится по несколько часов стоять в очередях на кассы. Некоторые посетители теряют терпение и начинают скандалить.

Очереди появились не только в Теплом стане, но и в других магазинах сети. Толпу засняли на видео перед ИКЕА в ТЦ «Мозаика» и «Белая дача» в Москве. Ранее шведский магазин ИКЕА заявил, что приостанавливает все продажи в России. Купить товары будет нельзя как в обычном магазине, так и на сайте. Причиной стала ситуация вокруг Украины.