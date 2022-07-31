IKEA снова запустила онлайн-распродажу товаров в Москве

Компания IKEA объявила о возобновлении онлайн-распродажи товаров в Москве, на сайте ритейлера пропало сообщение о невозможности сделать заказ. На сайте работает электронная очередь.

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — говорится на сайте.

На сайте недоступен личный кабинет и список покупок, информационна надпись на начальном экране рекомендует добавлять понравившиеся товары сразу в корзину. Покупателю придется некоторое время повисеть на начальном экране, ожидая своей очереди. При отсутствии активности на сайте в течение 10 минут система снова вернет пользователя в очередь.

Это уже не первая остановка и возобновление распродаж. Ранее ритейлер уже прерывал онлайн-распродажи из-за отсутствия временных интервалов для доставки и самовывоза.