IKEA с 3 июня начнет пускать покупателей в три магазина в Москве

Несколько магазинов мебели и товаров для дома IKEA возобновят работу 3 июня. Пока что начнут работать только те магазины, которые находятся в Москве. Рестораны и детские зоны даже там оставят закрытыми.

Шведская IKEA объявила о возобновлении работы магазинов «ИКЕА Теплый Стан» (в ТЦ «Мега»), «ИКЕА Ходынское Поле» (в ТЦ «Авиапарк») и дизайн-студии «ИКЕА Ботанический Сад». Остальные торговые точки останутся закрытыми до дальнейшего уведомления, передает «Интерфакс».

В компании отметили, что для обеспечения безопасности покупателей будет ограничено число клиентов, которые одновременно смогут находиться в магазине. Подсчет покупателей будет вестись с помощью специальной системы. В случае, если посетителей окажется слишком много, новых покупателей будут просить подождать перед входом.

Посещение магазинов IKEA будет возможно только при наличии средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. Всем сотрудникам магазинов будут регулярно измерять температуру, они тоже обеспечены масками и перчатками. Кроме того, все помещения и предметы, с которыми происходит контакт, будут регулярно дезинфицировать.

В IKEA предупредили, что, несмотря на открытие магазинов, рестораны, бистро, детские комнаты и игровые зоны, точки продаж шведских продуктов не будут работать.

В компании напомнили, что интернет-магазин IKEA с опцией бесконтактного получения товаров продолжит работу.

Магазины непродовольственных товаров, в которых не продаются вещи первой необходимости, были закрыты в России с 28 марта из-за эпидемии коронавируса. Для Москвы этот запрет снимают с 1 июня.