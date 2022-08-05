IKEA расширила зону доставки на 10 российских городов

IKEA расширила зону доставки на 10 городов России, в которых нет ее магазинов. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Теперь доставка товаров, купленных на прощальной распродаже, осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

IKEA объявила об уходе из России 15 июня. В начале июля компания запустила онлайн-продажу остатков товаров со своих складов в РФ. Вскоре ее приостановили из-за проблем с сайтом, через несколько дней вновь возобновили и создали электронную очередь.

В общей сложности у IKEA было 26 магазинов разного формата в 12 городах России. Владелец сети магазинов выразил надежду, что в будущем ему снова удастся открыть бизнес в России.

По данным ряда Telegram-каналов, сокращенным сотрудникам обещали выплатить шесть окладов, однако в реальности сумма оказалась меньше, правда, с сохранением медицинской страховки.