IKEA приостановила распродажу в России до конца выходных

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA временно закрыла распродажу своих товаров для россиян. Ее возобновят после выходных. Информация об этом появилась на сайте ретейлера.

В IKEA объяснили, что совершить покупку на сайте пока нельзя, поскольку все интервалы для доставки и самовывоза заняты.

«Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы», — сказано в публикации.

Ранее ретейлер снял временные ограничения на онлайн-покупки на российском сайте, оставив очередь для перехода на ресурс. Пользователям советовали не обновлять страницу, чтобы сохранить в ней место.

По данным зарубежных СМИ, цены на большинство популярных товаров в IKEA скоро вырастут. Меру объяснили повышением затрат, с которым столкнулась торговая сеть.