IKEA приостановила распродажу на российском сайте

Шведский ретейлер товаров для дома IKEA приостановил продажи на российском сайте. Об этом говорится в ответ на попытку перейти на сайт фирмы.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится в заявлении IKEA.

Источник фото: телеканал «360»

Компания решила покинуть российский рынок из-за ситуации на Украине, объявив с 5 июля старт онлайн-распродажи оставшихся товаров. Однако клиенты столкнулись с невозможностью сделать заказ, так как из-за наплыва людей в работе сайта начались сбои.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил оштрафовать IKEA за сбой в работе сайта.