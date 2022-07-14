IKEA приостановила доставку и самовывоз товаров в Москве и Санкт-Петербурге

Из-за ажиотажа вокруг распродажи IKEA приостановила услугу доставки и самовывоза в Москве и Санкт-Петербурге. Объявление об этом опубликовали на сайте магазина.

«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — предупредили покупателей.

Источник фото: телеканал «360»

Компания ввела электронную очередь для участия в распродаже, отключила личный кабинет и список покупок. Теперь, прождав от нескольких минут до часа с небольшим, россияне могут сделать заказ, добавив товары в корзину. Однако и это не гарантирует успеха — по словам пользователей, при попытке перейти к оформлению их выбрасывает из корзины обратно в очередь.

Сбои в работе сайта произошли почти сразу после начала второго этапа распродажи 5 июля. До этого остатки со складов IKEA раскупали ее сотрудники, но не на сайте, а только офлайн.