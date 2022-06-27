IKEA отложила распродажу для обычных покупателей

Пока сотрудники магазина IKEA «вживую» штурмуют полки, покупатели ждут, когда для них начнется финальная онлайн-распродажа. По данным СМИ, вместо 1 июля она начнется 5-го числа. Почему ее перенесли — пока неизвестно.

По данным Telegram-канала Mash, купить плюшевых акул и ароматные свечи обычные покупатели на этой неделе не смогут. По неподтвержденным данным, распродажу перенесли на следующий вторник — 5 июля.

А сегодня, 27 июня, прошла закрытая офлайн-распродажа товаров для тех, кто работал в IKEA. Ожидаемо, мероприятие превратилось в настоящие «голодные игры». Сотрудники устроили забег по магазинам, часами стояли в очередях в изнурительной жаре. Особенно предприимчивые начали втридорога продавать накупленное на онлайн-досках объявлений. Но не растерялись и простые любители IKEA. На тех же онлайн-площадках они размещали объявления о том, что готовы приплатить сотрудникам, чтобы те достали им вожделенные товары «по блату».

Ранее IKEA полностью остановила работу в России и решила продать заводы. Компания поступила так в связи со специальной военной операцией России на Украине.