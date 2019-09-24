IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с Бухенвальдом

Магазин IKEA объявил об обстановке рекламной кампании со слоганом «Каждому свое». В компании принесли извинения из-за того, что задели чувства посетителей. Сейчас эта латинская фраза ассоциируется с нацистами — она была на воротах Бухенвальда и использовалась в пропаганде Третьего рейха.

«Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании. Изображения больше не будут показываться на рекламных носителях», — сообщили «360» в пресс-службе IKEA.

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На сомнительный слоган указал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он напомнил, что фраза Suum cuique (Каждому свое — перевод) была известна еще на латинском, но в XX веке получила новое прочтение. Нацисты написали ее на немецком над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд.

«Я думаю, что IKEA, как пропагандист мягкого и лаконичного мира, должна одуматься. Надо призвать ее задуматься и не использовать этот лозунг. Не надо объявлять войну табуреткам и какой-то тумбочке „квикмик“», — цитирует Милонова РИА «Новости».

Рекламу с таким слоганом заметили в магазине IKEA в торговом центре «Мега Дыбенко». Покупателям предлагали персонализировать некоторые товары, нанеся на них текст или иллюстрацию.

Судя по информации на сайте магазина, саму акцию не стали отменять. Но слоган «Каждому свое» в описании больше не фигурирует.