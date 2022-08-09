IKEA объявила дату окончания онлайн-распродажи

Онлайн-распродажа товаров шведской компании IKEA завершится 15 августа, в 20:00 по московскому времени. Объявление об этом появилось на сайте ретейлера.

Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, пообещали обработать, выдать или доставить в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

«Магазины IKEA остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров», — напомнили в компании.

Хотя товары можно купить онлайн, личный кабинет и список покупок остаются недоступными. Клиентам посоветовали добавлять товары непосредственно в корзину.

Доставка и возможность самовывоза (даже из пунктов выдачи Ozon или «Почты России») «ограничены городами, где есть магазины IKEA», и прилегающей к ним территорией (не более 50 километров от города). В списке — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань и другие города. Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

IKEA объявила о возобновлении онлайн-распродажи 31 июля.