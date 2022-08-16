IKEA ликвидирует российскую дочернюю компанию

Организация ООО «Икеа дом», управляющая сетью магазинов бренда IKEA в России, начала процесс ликвидации юридического лица. Об этом говорится в данных системы «Спарк».

«Икеа дом» управляла магазинами сети в России. После начала специальной операции РФ на Украине IKEA объявила о приостановке продаж и производства на российском рынке.

В начале июня компания сообщила, что в ближайшем будущем не видит перспективы возвращения на российский рынок из-за трудностей с логистикой и ухудшения ситуации с бизнес-цепочками.

После этого IKEA провела финальную онлайн-распродажу товаров, оставшихся на складах. Накануне она завершилась, больше россияне не смогут заказать товары от IKEA. Доступна лишь возможность забрать уже оформленные заказы, а также обмен и возврат, написал RT.

IKEA в России содержала 14 магазинов в ТЦ «Мега», а также несколько дизайн-студий и магазинов городского формата «ИКЕА Сити». Помимо этого, компания открыла четыре фабрики в России: в пгт Красная Поляна (Кировская область), в Великом Новгороде, Тихвине (Ленинградская область) и Есипове (Московская область).