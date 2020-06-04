    04 июня 2020, 14:52

    Июньские праздники напомнили про переход на четырехдневку

    Алена Макаренко

    Новость о двух четырехдневных рабочих неделях в июне невольно напомнила о времени, когда в России думали ввести четырехдневку. Однако из-за ситуации с коронавирусом в стране в первую очередь стоит говорить о полном переводе сотрудников на удаленку. Таким мнением поделилась руководитель службы исследований сервиса HeadHunter Мария Игнатова, сообщило агентство Ura.ru.
    Июньские праздники напомнили про переход на четырехдневку

    «Сейчас эта тема, скорее, неактуальна. После опыта, перенесенного в пандемию, многие компании думают о том, чтобы перевести сотрудников на удаленный режим работы постоянно», — объяснила Игнатова.

    И до пандемии многие руководители не хотели переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты, иначе бы это принесло много убытков. Такие результаты показало исследование HeadHunter 2019 года.

    А вот работа на удаленке, наоборот, позволит сэкономить. При меньшем количестве сотрудников непосредственно на месте работы руководители смогут найти более маленький офис и сэкономить на аренде. Кроме того, они будут тратить меньше средств на иные платежи.

    При этом повсеместная работа в удаленном режиме не препятствует введению четырехдневной рабочей недели, отметила Игнатова. С ней согласен президент корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров.

    «Введение четырехдневки по-прежнему вполне логично и экономически обоснованно. Не стоит бояться того, что люди из-за этого станут работать хуже: они просто будут вынуждены справляться с задачами за более короткие сроки», — заявил он.

    Ущерб работоспособности сотрудников могут нанести разве что выходные дни в середине рабочей недели.

    В июне россиян ждут две четырехдневные рабочие недели. В стране будут отдыхать с 12 по 14 июня в честь Дня России. Причем 11 июня объявлен сокращенным днем. Кроме того, выходным будет 24 июня в честь парада Победы. Однако 23 мая сокращенным днем не станет.