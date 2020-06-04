Июньские праздники напомнили про переход на четырехдневку

«Сейчас эта тема, скорее, неактуальна. После опыта, перенесенного в пандемию, многие компании думают о том, чтобы перевести сотрудников на удаленный режим работы постоянно», — объяснила Игнатова.

И до пандемии многие руководители не хотели переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты, иначе бы это принесло много убытков. Такие результаты показало исследование HeadHunter 2019 года.

А вот работа на удаленке, наоборот, позволит сэкономить. При меньшем количестве сотрудников непосредственно на месте работы руководители смогут найти более маленький офис и сэкономить на аренде. Кроме того, они будут тратить меньше средств на иные платежи.

При этом повсеместная работа в удаленном режиме не препятствует введению четырехдневной рабочей недели, отметила Игнатова. С ней согласен президент корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров.

«Введение четырехдневки по-прежнему вполне логично и экономически обоснованно. Не стоит бояться того, что люди из-за этого станут работать хуже: они просто будут вынуждены справляться с задачами за более короткие сроки», — заявил он.

Ущерб работоспособности сотрудников могут нанести разве что выходные дни в середине рабочей недели.

В июне россиян ждут две четырехдневные рабочие недели. В стране будут отдыхать с 12 по 14 июня в честь Дня России. Причем 11 июня объявлен сокращенным днем. Кроме того, выходным будет 24 июня в честь парада Победы. Однако 23 мая сокращенным днем не станет.