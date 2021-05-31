Июньская корзинка. Какие грибы собирать в начале лета

Первый месяц лета — идеальное время для того, чтобы отправиться за грибами. Теплая погода, сухая почва и долгий солнечный день поспособствуют успешному сбору грибов. Дмитрий Тихомиров — ведущий проекта «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» — в преддверии открытия летнего сезона подготовил для читателей «360» календарь грибной охоты. Ведущий рассказал о том, какие грибы собирать в июне, где их искать и как готовить.

В самом начале лета начинают расти опята, подберезовики и подосиновики. Они появляются в сухих сосновых борах на песчаной почве и со временем вырастают в березовых или дубовых лесах на слабоглинистой почве. Именно в это время в сосновом бору начинают встречаться сыроежки и лисички. Среди молодых сосенок можно набрать корзину маслят, если, конечно, будут дожди. На пеньках растут ароматные летние опята.

«Летний грибной сезон под Москвой начинается в июне с так называемой волны „колосовиков“ — в это время как раз на полях колосится рожь, поэтому первые летние грибы так и назвали. Прежде всего, начинать поиск надо с хорошо прогреваемых березовых опушек — именно на них могут вырасти белые грибы и подберезовики. Увы, обычно июньские грибы червивые, но для меня это нисколько не умаляет радость от находки. Первый белый — это первый белый, второго такого этим летом уже не будет. Свой гриб я уже нашел, на любимой опушке под Домодедовом. В июне забираться в чащу или темные ельники почти наверняка бесполезно, все грибы жмутся к солнцу, опушкам, просекам», — рассказал Тихомиров.

Подберезовики

Шляпка подберезовика напоминает белый гриб, а выдает его только ножка, которая похожа на ствол березы. Сезон сбора подберезовика начинается с середины июня — они появляются после дождей, и именно в это время грибы самые ароматные и вкусные.

Интересное наблюдение: если погода влажная, то гриб растет на сухих высоких местах, а в период засухи подберезовик можно найти на моховых кочках у болот. И хотя свое название он получил от березы, на практике не так часто он встречается у этого дерева.

Несмотря на то, что березовый гриб уступает по вкусовым качествам подосиновику, его очень любят и ценят за то, что он вместе с летними опята и лисичками открывает грибную пору. Подберезовики маринуют, солят, варят и сушат. Вот такой практичный гриб.

Подосиновики

Нетрудно догадаться, где растет подосиновик. Этот гриб начинает появляться в июне, а массово его нужно ждать не раньше августа или сентября. В июне на фоне зеленой травы хорошо видна малиново-красная шапочка, которую невозможно не заметить.

Молодой подосиновик хорошо подходит не только для маринования, но и для жарки и засолки.

Опята летние

Летние опята обладают золотистым цветом и растут группами, поэтому собирать их очень легко. Где можно встретить этот гриб? Конечно, на заглушках. Так что для их поиска лучше всего обратить внимание на ранее замеченные спилы лиственных пород деревьев.

Опята ценятся за обилие и хорошо подходят для жарки. Эти грибы будут встречаться в лесу вплоть до ноября.

Сыроежки

Сыроежка — один из самых распространенных грибов. Растет он в хвойных и лиственных лесах. К сожалению, грибники относят их не к благородным грибам, а к тем, которые собирают в последнюю очередь. И это, несмотря на то, что вкус сыроежек очень приятный.

Но важно помнить, что из-за огромного разнообразия этого вида гриба (около 50 разновидностей) могут попасться невыносимо жгучие и горькие на вкус. Перед приготовлением лучше всего сыроежки проварить буквально 5-7 минут. Также эти грибы очень вкусные при засолке.

Начиная с июня, они будут встречаться в лесу до поздней осени.

Маслята

Период роста и сбора маслят достаточно продолжительный и приходится на все летние месяцы. Считается, что этот гриб получил такое название из-за шляпки, так как во время дождя он довольно скользкий и маслянистый, блестит, как будто смазан маслом.

Когда они появляются? Достаточно пойти в сосновый лес после теплого июньского дождя, и можно наслаждаться урожаем.

Лисички

В конце месяца появляются всеми любимые лисички, собирать которые очень удобно — они всегда растут группами. Лисички — одни из самых любимых грибов охотников, так как выделяются на зеленой траве своей яркой окраской. Их сложно спутать с другими грибами, но стоит помнить, что у лисички есть один неприятный собрат — ложная лисичка. Дубль имеет ровные края шляпки и красный оттенок.

«Увы, после первой июньской волны грибы обычно делают перерыв почти на месяц, на жаркий июль, и вторая волна начинается лишь в августе. Правда, бывают исключения: если вдруг похолодает, то и в июле можно найти много грибов. Но тут уже от высушенных жарким солнцем опушек надо идти в глубину леса, а особенно — в ельники. Белые надо искать именно там, среди хвои. Если вдруг резко похолодает, то через пару недель в июле можно найти и осенние опята, сейчас они нередко путают сезон из-за странной погоды», — объяснил Тихомиров.

Белые грибы

Белый гриб можно назвать самым желанным и узнаваемым. Но все же стоит быть внимательные: если на срезе мякоть розовеет, перед вами ложный белый гриб. Для успешной охоты гриб нужно искать в лиственных и хвойных лесах с середины июня до концы сентября. А вот простой, но очень вкусный рецепт от ведущего телеканала «Живая Планета».

Белые грибы, тушенные в сметане:

Белые грибы промыть, обсушить и нарезать крупным кубиком. Лук репчатый нарезать полукольцами. Зелень мелко порубить. На разогретой сковороде обжарить лук до золотистого цвета. Затем к луку добавить грибы, обжарить еще 5-6 минут. К грибам выложить сметану, посолить и поперчить по вкусу, а затем тушить до готовности грибов примерно полчаса. Блюдо украсить рубленой зеленью.