Купаться в Черном море можно будет не раньше середины июня. К этому времени температура воды на российском побережье прогреется достаточно хорошо.

Примерные даты начала купального сезона привел научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, которого процитировало РИА «Новости».

«Двадцать два градуса на черноморском побережье [прогнозируется] не ранее второй половины июня», — пояснил синоптик, говоря о температуре воды в море.

Пока что она довольно прохладная — около 11-13 градусов.

В Сочи с 1 мая откроют пляжи. Сейчас завершается их благоустройство, идет подключение необходимых коммуникаций.

Этим летом внутренний туризм оказался особенно популярен. В некоторые курортные города авиабилеты экономкласса уже не купить, в других нет мест в гостиницах и отелях. Эксперты советуют обратить внимание на другие направления, например побывать в Дагестане.