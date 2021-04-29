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    29 апреля 2021, 19:22

    Вода в Черном море прогреется к середине июня — Вильфанд

    Александра Ломейко

    Купаться в Черном море можно будет не раньше середины июня. К этому времени температура воды на российском побережье прогреется достаточно хорошо.

    Вода в Черном море прогреется к середине июня — Вильфанд

    Примерные даты начала купального сезона привел научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, которого процитировало РИА «Новости».

    «Двадцать два градуса на черноморском побережье [прогнозируется] не ранее второй половины июня», — пояснил синоптик, говоря о температуре воды в море.

    Пока что она довольно прохладная — около 11-13 градусов.

    В Сочи с 1 мая откроют пляжи. Сейчас завершается их благоустройство, идет подключение необходимых коммуникаций.

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